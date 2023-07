F1 GP Gran Bretagna 2023, Piastri: “Grande qualifica, domani voglio mantenere la posizione”

“Sono molto contento, è stata una grande qualifica. Nel Q1 ero quasi fuori, poi nel Q3 ho messo insieme un ottimo giro. Sono contento per il team e per il grande risultato ottenuto, domani dovremo per forza cercare di mantenere questa posizione”. Lo ha detto un sorprendente Oscar Piastri, pilota McLaren, terzo al termine delle qualifiche del GP di Gran Bretagna: “Gli aggiornamenti portati sulla macchina sono stati fondamentali, abbiamo fatto tanti passi in avanti e questo e’ merito di tutta la squadra”.