Quagliarella sul suo addio alla Sampdoria: “Anche le cose belle finiscono. Il legame non finirà mai”

Fabio Quagliarella ha dato il suo addio alla Sampdoria dopo tantissime stagioni di gioie. La delusione, forse quella più grande della sua esperienza in Doria, è stata quella di vedere la squadra retrocede in Serie B la scorsa stagione. Quella che arriverà sarà la prima stagione di Pirlo con la maglia (da allenatore) blucerchiato, stagione in cui il tecnico ex Juventus non potrà contare su Quagliarella.

Queste le parole di Quagliarella su Instagram: “A volte anche le cose più belle finiscono, purtroppo siamo arrivati all’ultimo capitolo di questa lunga storia d’amore tra me e voi. Sapete che mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp sul palcoscenico che merita, ma il legame che c’è con voi non finirà certo oggi. Farò sempre il tifo per la Samp che è una seconda casa e la mia porta resterà aperta. Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troveremo“.

