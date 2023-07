F1 GP Gran Bretagna 2023, Perez: “Problemi risolti, tornerò al livello di inizio stagione”

Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, a pochi giorni dal Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di Formula 1, ha parlato in conferenza stampa: “Con tutto il team siamo riusciti a capire e risolvere i problemi delle ultime gare, sono sicuro che riuscirò a tornare al livello di inizio stagione. In Austria è stato un weekend molto difficile, anche e soprattutto per le mie condizioni fisiche che sono migliorate. Spero qui a Silverstone di avere una gara più tranquilla, credo che sarà possibile tornare allo stato di forma mostrato all’inizio della stagione”.

“Abbiamo avuto una serie di problemi nelle ultime gare che siamo però riusciti a risolvere. Credo che sarà possibile mantenere una buona costanza di rendimento fino alla fine. Il circuito ad alta velocità esalterà le caratteristiche della nostra macchina, tutti conoscono questa pista anche per dalle categorie minori”, ha concluso il messicano.