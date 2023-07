Piqué: “Il calcio non mi manca, non si torna indietro dopo aver preso una decisione”

L’ex difensore del Barcellona, Gerard Piqué, nel corso di un’intervista concessa ad AS, ha parlato della sua vita lontana dal campo: “In questo momento non mi manca il calcio, quando si prende una decisione non si torna indietro. Non pensavo neanche che la mia carriera potesse andare in questo modo, ho vinto tanti trofei e ormai è una fase superata. Barcellona? La sua situazione economica non è delle migliori, ma il club in buone mani. Il presidente sa quello che deve fare. A livello economico non è del tutto competitivo, ma non è da escludere la possibilità di lottare per dei titoli”.