F1 Gp Gran Bretagna 2023, Leclerc: “La Red Bull è avanti, ma noi abbiamo feeling con la macchina migliore di prima”

E’ già vigilia di del weekend lungo di Silverstone che decreterà chi sarà il Campione del GP della Gran Bretagna nella stagione 2023. A parlare in conferenza stampa è toccato Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha sottolineato le buone sensazioni che ha sulla sua monoposto.

Queste le parole di Leclerc: “Il feeling e il passo sono migliorati da Barcellona in avanti, ma dobbiamo restare con i piedi per terra perché la Red Bull è ancora molto avanti. Da Barcellona in poi il feeling con la macchina è migliorato. In Austria abbiamo avuto tanta fiducia nella macchina, con un passo gara che si è alzato di livello. Non dobbiamo comunque farci trasportare dall’entusiasmo, perché la Red Bull è ancora molto avanti rispetto a noi. Penso che questa pista potrebbe mettere a nudo alcune fragilità della nostra vettura. Durante le prove libere sarà importante valutare il degrado gomma, capendo se sarà necessario adattare la vettura alle nuove gomme Pirelli“.