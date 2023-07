F1 GP Gran Bretagna 2023, Hamilton: “Pubblico da brividi, spero in un ulteriore passo avanti”

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, a pochi giorni dal Gran Premio di Gran Bretagna 2023, ha parlato in conferenza stampa: “Il contributo del pubblico è sempre da brividi, portiamo un pacchetto di aggiornamenti che spero possa farci compiere un passo in avanti. Sono molto felice di tornare a Silverstone, il miglior Gran Premio che ci sia. Sin dalle prime volte in Formula Uno il contributo del pubblico si è sempre fatto sentire. Credo che sia difficile quantificare quanto il sold out sugli spalti infici sulle nostre prestazioni”.

“Vedere così tante bandiere, cappellini e persone che ci sostengono rappresentano un’iniezione di fiducia incredibile. Abbiamo portato una nuova ala anteriore, spero che ci possa portare sulla direzione giusta. Il pacchetto di aggiornamenti non è così cospicuo come sembra, ma spero ci possa consentire di compiere un ulteriore passo avanti per raggiungere buone prestazioni”, ha concluso il pilota della Mercedes.