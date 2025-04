La F1 riparte da Suzuka, dove va in scena il Gran Premio del Giappone. Si tratta della terza tappa della stagione 2025 e il primo appuntamento di un triple header che impegnerà tutto il mese di aprile. Quella di Suzuka è una pista conosciuta a piloti e team, con il Circus che fa tappa nella terra del sol levante da ormai decenni. Il circuito non è però privo di sorprese e il nuovo asfalto rappresenterà un importante banco di prova per la Pirelli. Suzuka, infatti, ha sempre messo a dura prova la durata degli pneumatici, a causa della grande varietà di caratteristiche delle diciotto curve.

Un’altra incognita è rappresentata dal meteo, in Giappone spesso poco clemente. Le previsioni indicano la possibilità di avere un weekend nuvoloso, ma non piovoso. Infatti, nonostante nella giornata di domenica la probabilità di precipitazioni si attesti all’80%, la pioggia non dovrebbe disturbare il Gran Premio. Venerdì sarà invece soleggiato, mentre sabato non è esclusa qualche goccia di pioggia nel corso delle qualifiche, ma con una probabilità del 20%. Nel corso della tre giorni è comunque atteso un forte vento, con le temperature che si manterranno basse.

Yuki Tsunoda: l’uomo del momento

I riflettori sono puntati su Yuki Tsunoda, e non solo perché è l’eroe di casa. Il giapponese, infatti, debutterà proprio questo fine settimana come pilota della Red Bull. A Milton Keynes hanno optato per lo scambio di sedili, con Liam Lawson che è tornato tra le fila della Racing Bulls. La Red Bull va ora a caccia della rivalsa, dopo un avvio di stagione sottotono e con una sola vettura a punti nelle ultime due gare. La squadra austriaca, però, è conscia che il cambio di lineup non risolverà tutti i problemi avuti fino ad ora: la RB21 è una vettura difficile, anche per lo stesso Verstappen. In Giappone, Yuki Tsunoda è chiamato a una buona performance, ma anche da Red Bull ci si aspetta una reazione.

Ferrari cerca la rivalsa dopo la Cina

Il Gran Premio di Cina ha scritto una pagina negativa nella storia della Ferrari. Per la prima volta in 1100 Gran Premi disputati, la Rossa ha dovuto affrontare la squalifica di entrambe le vetture, per due ragioni tecniche differenti. Così, dopo due round dal via della stagione – di cui uno sprint – la Ferrari ha collezionato solo diciassette punti. Lewis Hamilton ha conquistato il successo nella gara sprint di Shanghai, ma nelle gare tradizionali la squadra di Maranello non si è mai vista coinvolta nella lotta per il vertice della classifica. La squadra vola in Giappone, mentre in terra emiliana si continua a lavorare per comprendere i problemi con il posteriore. Al centro dell’attenzione ci sono le sospensioni posteriori pull-rod e la scatola del cambio.

ORARI DEL GP DEL GIAPPONE

Ancora una volta, sarà necessario puntare le sveglie per seguire il fine settimana di gara. Le FP1 sono infatti previste alle 04:30 di venerdì 4 aprile, con le FP2 che partiranno poco dopo, alle 08:00. La terza e ultima sessione di prove libere andrà in scena il giorno dopo, sabato, alle 04:30. Il weekend entrerà nel vivo con le qualifiche, in programma alle 08:00. Infine, la tre giorni culminerà con il Gran Premio atteso per le 07:00 italiane di domenica 6 aprile.

Prove libere 1: venerdì 4 aprile, 04:30

Prove libere 2: venerdì 4 aprile, 08:00

Prove libere 3: sabato 5 aprile, 04:30

Qualifiche: sabato 5 aprile, 08:00

Gran Premio: domenica 6 aprile, 07:00