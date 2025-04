La diagnosi peggiore: Federica Brignone si è sottoposta presso l’ospedale Santa Chiara di Trento ad una TAC che ha evidenziato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La nuova regina di Coppa del Mondo è stata suo malgrado protagonista di una brutta caduta durante la seconda manche dello slalom gigante ai Campionati Italiani Assoluti, in Val di Fassa sull’Alpe Lusia. La fuoriclasse valdostana, al comando dopo la prima manche, ha perso il controllo dopo aver inforcato una porta con un braccio, finendo rovinosamente sulla neve. La sciatrice è sembrata subito dolorante: immediatamente soccorsa, è stata trasportata in toboga fino alla base e successivamente trasferita in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Gli accertamenti hanno confermato le prime sensazioni. Il ginocchio non ha lesioni, a differenza di tibia e perone. “La Commissione Medica FISI segue attentamente le condizioni della campionessa valdostana e ne ha predisposto il trasferimento presso la clinica “La Madonnina” di Milano, dove verranno completati gli esami radiologici e stabilito il percorso chirurgico”, si legge nella nota della FISI. Un pessimo modo per chiudere una stagione viceversa straordinaria, che l’ha vista trionfare in ben 10 gare e alzare al cielo la Sfera di Cristallo generale e quelle di discesa libera e slalom gigante. Ancora da definire la prognosi, ma da quanto emerge il brutto infortunio comporterà diversi mesi di stop.