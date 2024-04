F1 GP Giappone 2024, Vasseur: “Peccato, era possibile fare meglio. Leclerc? Dobbiamo capire”

Photo LiveMedia/Florent Gooden/DPPI , Singapore, September 16, 2023, Formula 1 Championship F1 - SINGAPORE GRAND PRIX 2023 Image shows: VASSEUR Frédéric (fra), Team Principal & General Manager of the Scuderia Ferrari, portrait during the 2023 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix, 15th round of the 2023 Formula One World Championship from September 15 to 17, 2023 on the Marina Bay Street Circuit, in Singapore LiveMedia - World Copyright

“Domani sarà importantissimo il primo giro e la posizione che conquisteremo. È difficile avere un quadro chiaro sulla gara di domani, siamo tutti molto vicini, c’è un decimo tra il quarto e il nono posto in qualifica e questo significa che il gruppo sarà molto compatto e il primo giro molto importante”. Queste le parole del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del GP del Giappone non soddisfacenti per il Cavallino: “È anche vero che il degrado era sotto controllo stamattina e ieri e questo ci mette in buona posizione in ottica gara, però è un po’ un peccato per le posizioni e domani dovremo puntare al risultato migliore. Se c’è stato un errore credo che sia stato mettere a rischio il primo giro nel Q1, quindi questo ci ha costretto a montare un secondo set nel Q2. Peccato, penso che sarebbe stato possibile fare un pochino meglio oggi”.

E sull’ottavo posto di Leclerc: “Oggi in tutte le sessioni è stato in curva 17 che si creava il maggiore distacco con Verstappen. Ne parleremo. Si tratta di dettagli che però sono importanti, quindi dobbiamo capire e sistemare il problema per domani”.