F1 GP Giappone 2024, Leclerc: “Sicuro del passo gara, ma meno fiducioso di sorpassare”

“Fiducia sul passo c’è, la fiducia di sorpassare su una pista del genere un po’ meno. Oggi c’era da fare bene in qualifica e almeno da parte mia non l’abbiamo fatto. Domani dobbiamo fare una grande partenza e dopo sperare che il passo sia abbastanza per sorpassare le vetture davanti. Sono sicuro che abbiamo un buon passo gara”. Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo le amare qualifiche del Gp del Giappone, chiuse con un ottavo posto deludente: “Non ho spiegazioni al momento, penso che anche con un secondo run in Q3 non avrei fatto molto meglio, ho messo tutte le mie migliori curve in quell’ultimo giro in Q3, quando faccio così di solito il tempo viene, anche perché il feeling non era così brutto, ma il grip che mi ha dato la gomma non era abbastanza”. Quindi a Sky Sport: “Stiamo lavorando, ogni team fa arrivare la gomma in temperatura in modo diverso. Non ho rimorsi, oggi non avevo di più, dobbiamo lavorare come migliorare nella preparazione delle gomme”.