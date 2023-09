F1 GP Giappone 2023, Russell: “Non lascerò che Singapore mi influenzi, cose che capitano”

“Ho ricevuto una bella telefonata da uno dei capo ingegneri che mi ha detto che l’unica possibilità di vittoria era data dal mio grande lavoro nel weekend: è stato bello”. Così George Russell in conferenza stampa nel giovedì di vigilia del weekend del Gp del Giappone di F1 a Suzuka: “Singapore? Sono cose che succedono, abbiamo fatto all-in per vincere e un circuito cittadino fa pagare a carissimo prezzo quando commetti un errore. Ma non lascerò che mi influenzi, ormai è storia. Ora testa a Suzuka per un altro fine settimana importante su una pista speciale”.