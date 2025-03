Un Kevin Durant vintage trascina Phoenix al successo casalingo con Cleveland. 123-112 per i Suns grazie ai 42 punti, con 6 rimbalzi e 8 assist, dell’ex, tra le altre, Golden State e Oklahoma. Devin Booker ne aggiunge 17 con 10 assist e Tyus Jones 16 in uscita dalla panchina. Assente Bradley Beal. Sponda Cavs, serata disastrosa al tiro per Donovan Mitchell, alla sirena con 7 punti e l’11% dal campo (2/18). Ci provano, ma non basta, Darius Garland (18+5+6) ed Evan Mobley (16+12+5). Oklahoma strapazza Charlotte in casa 141-106. Solito 30ello di Shai Gilgeous-Alexander. Insieme al canadese i Thunder ne portano sette in doppia cifra. 14 punti per Chet Holmgren, Jaylin Williams e Isaiah Joe, 12 per Isaiah Hartenstein e 11 per Aaron Wiggins, Cason Wallace e Kenrich Williams. Assente LaMelo Ball, Miles Bridges migliore degli Hornets con 20 punti e 4 assist. Denver senza Nikola Jokic è decisamente un’altra squadra. I Nuggets perdono di venti a Portland 128-109. Trail Blazers con un super Deni Avdija da 36 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Bene anche Shaedon Sharpe (23 punti+6 rimbalzi) e Dalano Banton (19 punti+5 assist). Terza sconfitta nelle ultime quattro per la franchigia del Michigan. Memphis cade in casa dei Los Angeles Clippers 128-108. James Harden in forma smagliante con 30 punti, 4 rimbalzi e 9 assist. Doppie doppie per Kawhi Leonard (23 punti+10 rimbalzi) e Ivica Zubac (17 punti+10 rimbalzi). Bogdan Bogdanovic aggiunge 16 punti in uscita dalla panchina. Quarto ko nelle ultime cinque uscite per i Grizzlies, sempre orfani di Ja Morant. Ci prova fino alla fine Jaren Jackson Jr (23 punti+2 rimbalzi). Houston passa a Miami 102-98. Fred VanVleet domina il parquet degli Heat con 37 punti e 3 assist con il 76% dal campo (13/17). Solido Amen Thompson con 18 punti+9 rimbalzi+5 assist. In doppia cifra anche Dillon Brooks (11 punti) e Jabari Smith (11 punti+6 rimbalzi). Non bastano alla squadra di Spolestra i 30 punti di Andrew Wiggins per evitare la decima sconfitta consecutiva. Per fortuna degli Heat la zona play in non è in discussione, ma dalla vicenda Jimmy Butler la franchigia della Florida sembra esserne uscita più che depotenziata. Boston passa 121-99 a Utah. 27 punti+10 rimbalzi+6 assist per Kristaps Porzingis. Non c’è Jaylen Brown e Jayson Tatum aggiunge 26 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Bene in uscita dalla panchina sia Payton Pritchard (18 punti+4 assist) che Sam Hauser (14 punti). Nona sconfitta nelle ultime dieci per i Jazz, nonostante i 30 punti di Collin Sexton.

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 56-14 Boston Celtics 51-19 New York Knicks 43-26 Indiana Pacers 40-29 Milwaukee Bucks 39-30 Detroit Pistons 39-32 Atlanta Hawks 33-36 Orlando Magic 33-38 Chicago Bulls 30-40 Miami Heat 29-41 Toronto Raptors 24-46 Philadelphia 76ers 23-47 Brooklyn Nets 23-47 Charlotte Hornets 18-51 Washington Wizards 15-54

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 57-12 Houston Rockets 46-25 Denver Nuggets 44-27 Los Angeles Lakers 43-26 Memphis Grizzlies 43-28 Golden State Warriors 41-29 Los Angeles Clippers 40-30 Minnesota Timberwolves 41-31 Sacramento Kings 35-34 Phoenix Suns 34-37 Dallas Mavericks 34-37 Portland Trail Blazers 32-39 San Antonio Spurs 30-39 New Orleans Pelicans 19-52 Utah Jazz 16-55

I risultati di giornata

Washington Wizards – Orlando Magic 105-120

Miami Heat – Houston Rockets 98-102

Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 134-93

Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 141-106

San Antonio Spurs – Philadelphia 76ers 128-120

Dallas Mavericks – Detroit Pistons 123-117

Utah Jazz – Boston Celtics 99-121

Phoenix Suns – Cleveland Cavaliers 123-112

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 128-109

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 128-106