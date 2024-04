Germania, Nagelsmann rinnova fino al 2026: “Scelta di cuore”

Niente ritorno al Bayern Monaco per Julian Nagelsmann, che ha rinnovato il contratto con la Germania fino al 2026, al termine dei Mondiali in programma in Nord America. Per il commissario tedesco si prospettava un ritorno ad un club, anche perché il suo contratto era in scadenza al termine di Euro 2024. A sorpresa, invece, la Federcalcio tedesca ha ufficializzato il suo prolungamento.

“E’ stata una scelta di cuore. Allenare la Nazionale e lavorare con i migliori giocatori tedeschi è un grande onore. Vogliamo fare bene all’Europeo e non vedo l’ora di affrontare le qualificazioni per i Mondiali” ha dichiarato Nagelsmann. Molto soddisfatto anche il presidente federale Bernd Neuendorf, che ha spiegato: “Si tratta di un segnale forte sia per la Federazione che per la Nazionale. Julian era ricercato da tanti top club europei, ma allenare la Germania è più di un semplice lavoro per lui“.