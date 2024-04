F1 GP Cina 2024, Zhou: “Per me prima gara di casa, un sogno”

Il pilota cinese della Kick-Sauber, Zhou Guanyu, ha parlato delle sue sensazioni in vista del Gran Premio di Shanghai: “E’ il mio primo GP di casa, è un’opportunità fantastica che non ho avuto nelle ultime due stagioni. Bellissimo tornare qui e vedere il circuito, ero abituato a stare dall’altra parte, sugli spalti come fan della F1. Tornare da pilota è qualcosa d’incredibile e non vedo l’ora di correre”.

Dopodiché il primo cinese della storia in F1 continua: “Ci sono tante emozioni contrastanti in questo weekend, però voglio cercare di trattarlo come un weekend normale di gara il più possibile. Però so che ci saranno tanti tifosi che verranno qui in questi giorni e non vedo l’ora di andare in pista”.

Poi parla di come la Formula 1 e i motori in generale siano diventati tanto seguiti dal popolo cinese: “La voglia di F1 dei cinesi è cambiata parecchio negli ultimi anni. Sono cambiate tante cose, anche le strade che dalla città portano al circuito per esempio. Questo sport è cresciuto tantissimo dal 2022 in questo paese a livello di conoscenza, ed è bellissimo vedere questa evoluzione. E sono contentissimo non solo per me stesso, ma anche per i piloti giovani e giovanissimi che stanno cominciando a correre e inseguono il sogno della Formula 1, qui o in Europa”.

Infine torna sul GP e conclude: “Fantastico rappresentare questa nazione e poter correre qui per la prima volta”.