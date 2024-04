F1 GP Cina 2024, Verstappen: “Sprint aggiungerà caos alle tante incognite”

Il Circuito Internazionale di Shanghai non ospita una gara di F1 da cinque stagioni a causa dell’emergenza della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti restrizioni durate fino al 2023. Il GP di Cina torna però in calendario questo fine settimana con la configurazione della gara Sprint, che è stata rivista per l’ennesima volta in questo 2024.

I piloti F1, consci delle incognite e delle possibili problematiche del circuito cinese, già avevano mostrato le loro perplessità nel paddock di Suzuka. A farsi portavoce di queste lamentele dopo una riunione ‘segreta’ tra piloti è stato il campione del mondo in carica Max Verstappen.

Il talento olandese ribadisce come questo format non sia ‘intelligente’ su un circuito sconosciuto ai più: “Da parte mia è abbastanza sconosciuto. Non abbiamo guidato qui con queste nuove vetture, quindi non so come ci esibiremo qui. Ma il tempo lo dirà, non sono troppo preoccupato per questo”.

Anche se, lo stesso Max, gradisce le modifiche apportate al format della Sprint: “Penso che il nuovo formato sprint sia migliore. Ti dà anche più opportunità di continuare a lavorare sulla vettura. Sembra tutto un po’ più logico direi e penso che sia quello di cui avevamo bisogno.”

Infine conclude parlando sulle possibilità che ha la Ferrari di lottarsi il mondiale con Red Bull: “Beh, penso che nel complesso finora siano stati molto vicini a noi nella maggior parte delle gare. Dobbiamo davvero essere al top delle nostre possibilità per poter vincere le gare e penso decisamente che siamo più vicini rispetto allo scorso anno e questo, ovviamente, rende le cose un po’ più difficili.”