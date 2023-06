F1 Gp Canada, bandiera rossa nelle Prove Libere 2: fumo dalla vettura di Hulkenberg

Ancora problemi nel Gp del Canada. Dopo tutto quello che accaduto nelle Prove Libere 1 che non si sono in pratica disputate, bandiera rossa anche nelle Seconde Libere per un problema sulla Haas di Niko Hulkenberg. Il pilota, infatti, è stato costretto a fermarsi a bordo della pista per il fumo eccessivo che usciva dalla sua monoposto. Gli addetti ai lavori hanno subito raggiunto la monoposto per toglierla dalla pista e farla entrare nella pit-lane. Prove Libere 2 quindi al momento ferme.

Dopo non appena due minuti di ripresa delle Seconde Libere, è l’altra Alpine di Ocon a rimanere vittima di un problema tecnico della monoposto. Nella prima sessione è stato Gasly ad avere problemi con la propria vettura, prima del problema alle telecamere. Nelle Seconde Libere Ocon ha dovuto fermare d’improvviso la macchina per un problema di ancora dubbia provenienza. Bandiera rossa.