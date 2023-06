Highlights e gol Lettonia-Turchia 2-3, qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con highlights e gol di Lettonia-Turchia 2-3, match valido per la terza giornata del gruppo D delle qualificazioni a Euro 2024. Vittoria a dir poco rocambolesca per i turchi, passati due volte in vantaggio con Bardakci e l’ex Roma Under prima di essere ripresi al 94′ dalla rete di Tobers. Sembra finita, ma invece al 95′ ecco subito il gol-vittoria di Kahveci che beffa i padroni di casa.

GLI HIGHLIGHTS