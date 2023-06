F1 GP Canada 2023, previsioni meteo oggi gara: rischio pioggia a Montreal?

E’ giunto finalmente il momento tanto atteso, quello col GP del Canada a Montreal 2023 di F1: andiamo a dare allora un’occhiata alle previsioni meteo di domenica 18 giugno, data della gara di oggi. In terra nordamericana sabato davvero complicato a livello meteorologico, con pioggia diffusa e temporali pesanti sul circuito, invece le cose dovrebbero andare diversamente nella giornata della gara, che avrà inizio alle ore 14 locali, le 20 in Italia.

Stando alle ultime rilevazioni, è prevista sì la pioggia, ma in mattinata. Presumibilmente, durante la gara, il cielo non dovrebbe aprire le proprie cataratte. Ma in Quebec c’è sempre da stare attenti agli acquazzoni improvvisi. Rovesci e schiarite continue, vento debole da nordest e 24°C di temperatura.