Italia-Olanda, Dimarco: “I complimenti di Roberto Carlos fanno piacere”

“Il trofeo di migliore in campo? L’importante è aver vinto questa partita. E’ stata una bella partita con tanti gol, alla fine si è fatta sentire la stanchezza ma è andata bene. Siamo contenti”. Queste le parole del difensore della nazionale Federico Dimarco ai microfoni di Rai Sport dopo il successo ottenuto dagli azzurri in Nations League contro l’Olanda. “Ci sono tanti giovani forti in Italia, lo abbiamo dimostrato oggi contro un avversario forte. Ci tenevamo al terzo posto. Miglior momento della mia carriera? Di certo è il più importante. I complimenti di Roberto Carlos? Lo ringrazio tantissimo, è bello sentirsi dire una cosa così da uno dei terzini più forti del mondo”, conclude il terzino a Sky.