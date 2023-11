F1 GP Brasile San Paolo 2023, previsioni meteo oggi sprint race: rischio pioggia a Interlagos

Tutto pronto per la gara sprint del GP del Brasile 2023 nello stato di San Paolo: andiamo allora a scoprire le previsioni meteo di oggi, sabato 4 novembre, sul tracciato di Interlagos. Il format per la sesta e ultima volta è rivoluzionato e nel pomeriggio c’è anche la qualifica shootout per determinare la griglia di partenza della sprint: si assegneranno dunque i punti e occhio alla minaccia della pioggia.

Il cielo, infatti, sarà parecchio nuvoloso e nella notte pioverà, ma le due sessioni pare possano essere asciutte e non impattate dai temporali. Il vento sarà debole-moderato, le temperature scenderanno: 24 gradi per la sprint shootout, 21 per la gara sprint.