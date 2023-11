Avellino-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Virtus Francavilla, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I campani sono alla ricerca di puti per fiondarsi all’inseguimento della Juve Stabia, leader della classifica di Serie C. L’avversario prossimo sarà la Virtus Francavilla reduce da ben quattro risultati negativi e che si trova immischiata nella lotta delle zone basse della classifica. Tasto start alle 18.30 di sabato 4 novembre. Match che sarà visibile su SKY SPORT e NOW TV.