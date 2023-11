F1 GP Brasile 2023, Sainz: “Formato sprint va modificato. Ferrari incostante, al lavoro per 2024”

“Il format sprint? Sei weekend sono sufficienti. Il sabato rivela un po’ la strategia della domenica in termini di gomme. Forse in questo senso servirebbe qualche cambiamento, però considerando che il format sprint è ancora sperimentale sono aperto a capire come e che cambiamenti la Formula Uno potrà apportare”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, in conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP del Brasile a San Paolo: “La lotta con Mercedes? Non possono permettersi alcun errore, siamo molto vicini a loro e pronti ad approfittare di qualsiasi vantaggio. La lotta è davvero divertente, specialmente in pista. Tendiamo ad andare meglio in qualifica rispetto che in gara, dove abbiamo meno costanza e affidabilità sugli stint. Stiamo lavorando sui vari aspetti anche nell’ottica del prossimo campionato”.