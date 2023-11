F1 GP Brasile 2023, Leclerc: “Meglio una vittoria rispetto a un’altra pole”

“La terza pole position consecutiva sarebbe importante, ma la domenica resta sempre la priorità”. Queste le parole di Charles Leclerc, pilota Ferrari, alla vigilia del weekend del Gran Premio del Brasile nello stato di San Paolo, nella consueta conferenza stampa del giovedì: “Ayrton Senna è l’unico idolo che io abbia mai avuto in pista. Sono stato alla sede della sua fondazione qui a San Paolo, potendo guardare con la sua famiglia macchine e caschi a lui appartenuti. Un momento molto emozionante per me. La terza pole consecutiva? Per quanto mi riguarda i punti si fanno la domenica, ed è su questo che ci stiamo concentrando. Vogliamo trovare delle prestazioni positive che ci consentano di vincere. Preferirei arrivare primo in gara che conquistare un’altra pole. È molto difficile prevedere come andrà questo weekend, specialmente trattandosi di un weekend sprint. Sarà importantissimo fare delle buone prove libere e raccogliere più informazioni possibili”.