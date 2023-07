F1 GP Belgio Spa 2023, Sainz: “Continuiamo a spingere, siamo nella direzione giusta”

“Non abbiamo raccolto quanto il potenziale ci avrebbe consentito, ma sono convinto che stiamo lavorando bene, e personalmente sento di stare guidando meglio rispetto allo scorso anno. Dobbiamo continuare a spingere nella direzione che abbiamo preso perché sono convinto che sia quella giusta, come abbiamo visto in Canada e Austria. Dobbiamo riprendere quel cammino e sono sicuro che ci sia tutto per poterlo fare”. Queste le parole del pilota Ferrari, Carlos Sainz, alla vigilia del weekend del GP del Belgio 2023 a Spa di F1: “Sarà un fine settimana particolarmente difficile per tutti i piloti. Avendo il formato sprint, il programma sarà molto compresso e avremo solo una sessione di prove libere, che non è granché per mettere a punto la macchina su una pista così difficile. Però sarà lo stesso per tutti, per cui sarà fondamentale lavorare con la massima concentrazione anche perché mai come quest’anno ci sono tante macchine ravvicinate fra loro”.