Salernitana, presentato progetto nuovo stadio Arechi. De Luca: “Sarà il più moderno d’Italia”

La Regione Campania è pronta a investire quasi cento milioni di euro per ristrutturare del tutto lo stadio Arechi di Salerno. Il progetto di restyling è stato presentato dal governatore Vincenzo De Luca: “Avremo uno stadio coperto come in tutte le realtà civili, l’obiettivo è quello di avere pronto per dicembre 2025 lo stadio più moderno d’Italia. Doteremo la struttura di un impianto fotovoltaico, ci saranno aree hospitality e 18 Sky box. La scelta progettuale, inoltre, è di fare un’unica gradinata, quindi non ci saranno più i due anelli e questo consentirà di migliorare la visibilità. Sarà uno stadio a livello dello Juventus Stadium che potrà ospitare anche eventi e tornei internazionali”.

La capienza resterà identica, intorno ai 35mila spettatori, ma gli angoli saranno ristrutturati per collegare i quattro settori. Nessuna demolizione, verrà integrata struttura esistente. L’ingegnere Cristina Landi ha spiegato inoltre che “il nuovo stadio sarà moderno, all’avanguardia e inclusivo, quindi privo di barriere architettoniche. Ci sarà anche una lounge con vista sul mare”.