Lecce, domenica 6 agosto il Trofeo Ramon de Carranza: test internazionale con il Cadice

Nuova amichevole internazionale per il Lecce che, nella giornata di domenica 6 agosto alle ore 21:00, affronterà il Cadice nel Trofeo Ramón de Carranza presso l’Estadio Nuevo Mirandilla. Gli uomini di Roberto D’Aversa, a pochi giorni dal loro esordio in Coppa Italia 2023/2024 contro il Como, dovranno dunque vedersela contro il club che milita nella Liga spagnola. La squadra partirà alla volta di Cadice la mattina di domenica 6 con un volo charter per fare ritorno in sede la mattina di lunedì 7.