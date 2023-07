F1 GP Belgio 2023, Leclerc: “La pole non era assolutamente alla portata”

“Non sono state delle brutte qualifiche, specialmente in queste condizioni in cui è sempre molto complicato mettere tutto insieme. Siamo usciti un po’ tardi per l’ultimo tentativo, ma la pole non era assolutamente alla nostra portata perché Max era troppo veloce, anche se potevamo essere più vicini. Detto questo partiremo da un’ottima posizione domenica e vedremo come andrà”. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota Ferrari, che partirà dalla pole position nel GP di domenica in Belgio nonostante il secondo tempo alle spalle del penalizzato Verstappen: “Non erano condizioni semplici, e quindi sono contento, ma ci sarà ancora tanto lavoro da fare per tenere dietro le Red Bull”.