Napoli, oltre mille tifosi a Castel di Sangro: sold out l’amichevole contro l’Hatayspor

I tifosi del Napoli impazziscono per la squadra campione d’Italia, tant’è che oltre mille persone si sono recate presso il ritiro di Castel di Sangro per assistere al primo allenamento della squadra sul campo dello stadio Patini. I sostenitori del club azzurro hanno anche avuto modo di scattare dei selfie insieme alla Coppa del tricolore. La febbre Napoli è alle stelle e l’amichevole di domani contro l’Harayspor è sold-out, con tutti i cinquemila biglietti venduti. Nell’elenco dei convocati del tecnico Rudi Garcia ci sono tutti i big, anche l’infortunato Mario Rui, e sono presenti anche i giovani Obaretin e Coli Saco. Il Napoli resterà in Alto Sangro fino al 12 agosto.