Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Sjoestroem immortale: oro nei 50 farfalla e record del mondo nei 50 sl

di Valerio Carriero 28

Una giornata storica per Sarah Sjoestroem, assoluta protagonista nelle finali di sabato 29 luglio ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023. La 29enne svedese in apertura di programma ha conquistato l’oro nei 50 farfalla (prima atleta a salire sul gradino più alto del podio in 7 Mondiali) ma, non contenta, ha deciso di esagerare dopo poco più di 10 minuti di riposo. Nelle semifinali dei 50 stile, infatti, Sjoestroem vola in 23.61 e firma il nuovo record del mondo.