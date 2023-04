F1 GP Baku, le possibili strategie per la gara: una sola sosta?

A variare tra la Sprint Shootout e la F1 Sprint è stata la temperatura dell’asfalto che è calata di 10 gradi tra la mattina e il pomeriggio. Se pensassimo già alla gara di domani, la strategia a singola sosta risulta la più veloce per il Gran Premio dell’Azerbaigian. Partendo con le P Zero Yellow medium, i team potrebbero effettuare un pit stop tra il tredicesimo e il diciottesimo giro e montare le P Zero White hard per il finale della gara. A risultare meno veloce invece è la soluzione che vede la P Zero Red soft allo spegnimento del semaforo e il cambio con la Hard tra l’ottavo e il tredicesimo giro. Coloro che adotteranno questa opzione, la dovranno gestire, tenendo in considerazione il possibile incremento delle temperature. Sulla carta risultano invece le strategie più lente, quelle a due soste, in caso di neutralizzazione della gara, prevedono entrambe la partenza su Medie. La prima opzione considera un cambio su un altro set di Medie tra il decimo e il quindicesimo giro e un ultimo stint sulle mescole più dure tra il venticinquesimo e il trentatresimo giro. Se al primo pit stop le squadre volessero utilizzare subito un set di Hard, dovrebbero anticipare la prima sosta tra l’ottavo e il tredicesimo giro e la finestra della seconda si accorcerebbe dal ventisettesimo al trentatreesimo giro.

Mario Isole, direttore Motorsport Pirelli: “Un sabato del tutto particolare quello di oggi, dove ha debuttato il nuovo formato del weekend ‘Sprint. Lo shootout ha offerto sicuramente spettacolo ed emozioni e la gara di oggi pomeriggio è stata probabilmente più combattuta di quanto non sarebbe accaduto se la classifica finale avesse determinato la griglia di partenza del Gran Premio, come avveniva fino all’anno scorso. La mescola Medium è stata scelta dalla stragrande maggioranza dei piloti in griglia (17 su 19, Sargeant non è partito), equamente distribuiti su set nuovi ( Come dichiarato da, direttore Motorsport Pirelli: