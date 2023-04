Bayern Monaco, Tuchel: “Hertha imprevedibile. Dobbiamo stringere i denti”

“E’ più la costanza che ci manca. Ciò richiede non solo la volontà, ma anche una certa freschezza ed energia”. Con queste parole il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Hertha Berlino. “Faremo tutto il possibile per mostrare una reazione. Non è ancora troppo tardi – ha aggiunto -. L’Hertha è imprevedibile con il cambio di allenatore. Ecco perché abbiamo un motivo in più per concentrarci completamente su noi stessi. La situazione è chiarissima. Dobbiamo stringere i denti”.