F1 GP Baku 2023: niente soft nuova per Norris e Tsunoda, non potranno disputare il Q3 delle qualifiche Shootout

Lando Norris e Yuki Tsunoda non parteciperanno al Q3 delle nuove qualifiche Shootout al GP di Baku. Il regolamento, infatti, prevede, per questo nuovo format di qualifica, l’obbligo di utilizzo di determinati pneumatici: medi in Q1 e Q2, soft in Q3. Questi, però, devono obbligatoriamente, essere nuovi. Non si può sfruttare, in nessuna fase dello Shootout, una coppia di pneumatici che sia stata già rodata, nemmeno se solo per pochi giri. Norris e Tsunoda, con i rispettivi team, si sono concentrati sul massimizzare la posizione in griglia per la gara di domenica e hanno ancora a disposizione delle soft con poco chilometraggio da utilizzare nella gara sprint o nel GP, ma non il nuovo set necessario per correre nell’eventuale Q3 di oggi. La situazione è paradossale e mette subito luce a tutti i difetti di un nuovo format di qualifiche che, pensato per aumentare lo show in pista, adesso costringe alcune squadre a prendere delle scelte e a non presentarsi nemmeno ai nastri di partenza di questa piccola gara del sabato.