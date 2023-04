F1 GP Baku 2023, Russell: “Non il venerdì ideale, non siamo abbastanza veloci”

“Ho dato tutto per arrivare in Q3, sfortunatamente non siamo abbastanza veloci in questo weekend. Se anche avessi passato il taglio, non credo comunque di aver potuto fare meglio dell’ottava posizione. Siamo passati dalla prima fila di Melbourne alla Q2 di oggi e questo è lo sport, certamente non è stato il venerdì ideale”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell, dopo le brutte qualifiche del GP di Baku in Azerbaigian 2023: “Baku è anomala: se dovessi scegliere un circuito nel quale disputare una brutta qualifica probabilmente sarebbe questo. Domenica potremo reagire”.