Napoli, pronto uno speciale in diretta della Rai per la festa scudetto ufficiale

Il conto alla rovescia per la matematica conquista dello scudetto da parte del Napoli è scattato già da tempo e domenica contro la Salernitana il club partenopeo potrebbe già festeggiare con sei giornate di anticipo. In vista delle celebrazioni ufficiali da parte della formazione campana, stando a quanto appreso da LaPresse, la Rai trasmetterà in diretta uno speciale sullo scudetto del Napoli che verrà organizzata dal club per festeggiare il titolo nei giorni successivi alla vittoria.