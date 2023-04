Fiorentina: firmata la convenzione per la concessione del Franchi nella stagione 2023/2024

E’ stato firmato l’accordo modificativo e integrativo della convenzione per la concessione in uso alla Fiorentina dello stadio Artemio Franchi di Firenze. La giunta comunale di Palazzo Vecchio ha approvato la delibera che recepisce l’accordo. L’importo della concessione è di 650.000 euro per la stagione calcistica 2023-24. E’ ridotto rispetto al precedente accordo in previsione dei lavori che interesseranno la curva Ferrovia a partire da gennaio 2024. Inoltre la Fiorentina si impegna a restituire la zona dei ‘campini’, ovvero il centro sportivo ‘Davide Astori’, e i locali annessi, al Comune di Firenze entro il prossimo 30 giugno 2023.