F1 GP Bahrein 2024, Perez: “Abbiamo sacrificato la qualifica per fare bene in gara”

“E’ stata una bella giornata per il team, siamo in una buona posizione e siamo riusciti a mantenere un set di soft per la gara“. Questo il bilancio di Sergio Perez al termine delle qualifiche del GP del Bahrein 2024, tappa inaugurale del Mondiale di Formula 1. Il messicano della Red Bull ha poi aggiunto: “Penso che abbiamo un buon ritmo, quindi va bene. Ma sarà domani che vedremo a che punto siamo realmente. Sarà importante fare una grande partenza e da lì andare avanti“. Nonostante il weekend non sia ancora finito, il quinto posto in qualifica non può ovviamente soddisfare ‘Checo’: “Non è stato un bel ritorno, abbiamo sacrificato un po’ la classifica. Abbiamo preferito non utilizzare le soft in Q3 e tenerle per la gara. Spero che questo ci porterà un grande risultato domani“.