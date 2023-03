F1 GP Bahrain 2023, Russell: “Aston Martin sorpresa, ha fatto un grande lavoro”

“E’ presto per parlare di risposte. Il passo gara sembra più forte rispetto alle qualifiche ma è tempo di esaminare la situazione. Il nostro team è molto forte, per ora l’Aston Martin è la sorpresa: ha fatto un grande lavoro durante l’inverno”. Queste le parole di George Russell, pilota Mercedes, dopo le libere del venerdì del GP del Bahrain di F1: “L’assetto della macchina dà sensazioni buone ma ora è tempo di esaminare, capire se le cose hanno funzionato come dovevano”.