F1 GP Bahrain, Alonso: “Buone sensazioni, ma bisogna migliorare l’assetto della vettura”

Il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, ha commentato le prestazioni della sua vettura nel corso della seconda sessione di prove libere in Bahrain. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Uk: “La macchina ha dato buone sensazioni ma adesso non dobbiamo concentrarci troppo sui tempi bensì migliorare l’assetto della vettura. E’ ancora molto presto per l’approccio alla gara. Servirà cambiare varie cose. Ad ogni modo il nostro team è preparato ed abbiamo fatto delle buone sessioni di test, per ora. E’ solo questione di tempo perché l’Aston Martin possa sfidare i migliori team. La strada è lunga”.