F1 GP Bahrain 2023, le possibili strategie dei team: la Ferrari con Leclerc si gioca il jolly

L’attesa sta per finire: il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023, sta per cominciare. Alle 16 orario italiano (le 18 locali) i semafori diventeranno verdi e prenderà il via l’attesissima stagione di Formula 1. Davanti a tutti ci sono le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez tallonate dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Vediamo e analizziamo quali potrebbero essere le possibili strategie dei team in vista della gara.

LE POSSIBILI STRATEGIE DELLA GARA

Tutti i top team, a meno di clamorose sorprese, utilizzeranno la gomma soft in partenza. Troppo importante avere un buono spunto nei primi giri di gara. Qualcuno, nelle retrovie, per provare a fare qualcosa di diverso potrà montare la media o la hard, ma avrà diversi problemi sia a metterla che in temperatura ma anche in termini di prestazione visto che la differenza su questo circuito è marcata. Tra i primi quasi tutti dovranno montare soft usate, tutti tranne uno. Charles Leclerc. Il pilota monegasco si gioca il jolly ed ha deciso di sacrificare la lotta per la pole position per partire con una gomma nuova di zecca e provare ad attaccare le due Red Bull. Questo perché in gara la Ferrari soffre di più il degrado e quindi avere una gomma nuova può aiutare.

GARA AD UNA O A DUE SOSTE?

Dopo la gomma soft quasi tutti monteranno la gomma hard, quella più dura, che garantisce una buona performance e soprattutto si usura con molta meno facilità. Questo sembra il canovaccio della gara, ma la domanda è se qualcuno può pensare di andare più lunghi con la soft e montare la gomma dura per fare una sola sosta. Questo qualcuno potrebbe essere la Red Bull o la Aston Martin di Alonso che nella simulazione passo gara di venerdì hanno dimostrato di essere i più forti del lotto. La Ferrari ha due gomme hard nuove e tutto fa pensare, visto anche che le rosse si trovino bene con questo tipo di pneumatico, che dopo la soft iniziale faranno due soste per montare le due gomme hard. Qualcuno può giocarsi un altro tipo di jolly: soft in partenza, hard nella parte centrale di gara e poi di nuovo soft per gli ultimi giro all’arrembaggio. Ma molto dipenderà anche dalla durata della soft.

Le parole di Mario Isola, Pirelli: “Nella terza sessione di prove libere la maggior parte dei team ha utilizzato la gomma Soft per prepararsi a dovere in vista delle qualifiche. Solo Red Bull ha montato anche un set di Hard. L’utilizzo in questo caso è stato limitato ad un solo giro per non comprometterne la disponibilità per il GP. Le squadre hanno avuto due set a disposizione per il weekend. Proprio la nuova Hard sarà sicuramente protagonista in gara”.