Sampdoria-Salernitana, Stankovic infuriato con Sabiri: lo toglie al 35′

Dejan Stankovic cambia prima della fine del primo tempo. Nel corso di Sampdoria-Salernitana, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, l’allenatore serbo ha deciso di togliere Sabiri al trentacinquesimo minuto. Un cambio tecnico e non per qualche infortunio: Stankovic non era contento, per usare un eufemismo, dell’approccio alla partita del giocatore doriano. Al suo posto è entrato Gunter.