F1 Gp Bahrain 2023, Mekies: “Ala posteriore ancora da sviluppare, ma tornerà presto”

Il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, ha parlato al termine della prima giornata di prove libere per il Gran Premio del Bahrain che apre il Mondiale 2023 di Formula 1. La Rossa ha visto Leclerc in quarta posizione, mentre Sainz non è andato oltre il quattordicesimo posto. Uno dei temi principali è rappresentato dall’ala posteriore, elemento innovativo ma che ha dato problemi a Leclerc. “L’ala è un progetto di sviluppo come tanti altri, non penso che la useremo questo weekend ma tornerà in Arabia o in Australia – ha spiegato Mekies a Sky Sport – Gerarchie? Non giudico prima di qualifiche e gara, ma forse alle spalle della Red Bull ci siamo noi insieme alle Aston Martin, alle Mercedes e forse anche altri.”