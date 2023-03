Judo, Grand Slam Tashkent 2023: quinto posto per Veronica Toniolo nei 57 kg

Buon quinto posto per Veronica Toniolo nei 57 kg nel corso della prima giornata del Grand Slam di Tashkent di judo. In Uzbekistan l’azzurra si è fermata soltanto dinnanzi alle fortissime giapponesi. Prima, tre vittorie nette: prima con Wazari di harai goshi nel golden score sulla brasiliana Jessica Pereira, poi wazari di o uchi gari più wazari di sankaku gatame sulla turkmena Maysa Pardayeva, infine ippon inserendosi con perfetto tempismo nell’attacco della tedesca Pauline Starke. La triestina si ferma contro Tamaoki in semifinale (poi vincitrice della finale) e contro Omori nella finale per il bronzo. “Diciamo che un po’ soddisfatta lo sono – ha spiegato l’azzurra – Però il fatto che nella finale per il terzo posto sentivo di aver trovato la chiave giusta e che, in fin dei conti, la possa considerare fattibile, ecco quello mi dispiace”.

Nei 66 kg, Matteo Piras ha battuto il kazako Yesset Kuanov e il turkmeno Serdar Rahimov, poi però ha perso contro l’uzbeko Sardor Nurillaev ai quarti. Nei 52 kg, Martina Castagnola ha battuto l’uzbeka Zukharakhon Mamurjonova con un wazari al golden score ma ha perso per ippon contro la portoghese Joana Diogo. Infine, Anita Cantini subito sconfitta nei 57 kg da Lien Chen-Ling di Taipei.