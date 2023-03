F1 GP Bahrain 2023, Leclerc: “La Ferrari merita di vincere il Mondiale. C’è del lavoro da fare”

“Tutto il team è motivato. Abbiamo lavorato tanto a Maranello al simulatore, non vedo l’ora di gareggiare Migliorare significa vincere, questo ci da la carica per fare di più. Il feeling di vincere è quello che mi spinge ogni giorni e la Ferrari merita di vincere il Mondiale. Vogliamo trasformare questo sogno in realtà e spingeremo per raggiungerlo”. Lo ha detto Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport nel giorno dedicato alle conferenze stampa prima del weekend di gara di F1 del Gp del Bahrain.

“I tre piloti più forti da battere? Hamilton, Verstappen e Alonso”, ha aggiunto parlando dei tre piloti da battere. E sulle performance della SF-23: “L’obiettivo non era sfruttarla al 100%, ma capire se i dati in pista rispecchiavano quelli di Maranello e questo è accaduto. Poi nell’ultimo giorno di test ci siamo focalizzati sul bilanciamento della vettura. C’è del lavoro da fare, ma il bilancio è buono. Siamo a inizio anno, possiamo fare un buon lavoro”.

E ancora in conferenza: “L’obiettivo è migliorarsi. La Red Bull è partita forte, ma sono solo test, difficile quantificare quanto ci siano avanti. Il nostro obiettivo? Migliorare di una posizione rispetto allo scorso anno. Il potenziale mostrato nelle prove non è tutto. Vedremo in qualifica. Difficile sapere a che livello siamo anche se forse siamo un po’ dietro. Vincere la prima? L’importante non è solo vincere la prima ma tutto il resto della stagione. Per ora non abbiamo avuto problemi di affidabilità”.