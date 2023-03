Sci alpino, Goggia da Kvitfjell: “Mi piacerebbe riuscire ad esprimere il mio potenziale in SuperG”

Ultima prova di discesa a Kvitfjell in vista della gara di sabato e Sofia Goggia fa segnare il miglior tempo, ma non vuole sbilanciarsi troppo: “Ieri, con pista nuova, sono andata abbastanza cauta per vedere sia la pista che la neve. Poi mi sono fatta una bella analisi video e ho studiato parecchio. Oggi mi è venuta una bellissima prova, ma attendiamo sabato per verificare la bontà della mia comprensione della pista”. “Domani si parte con un superG e mi concentro su quello, poi, dopo la gara mi concentrerò sulla discesa e quando avrò tagliato il traguardo, mi volterò verso il tempo e vedremo – aggiunge – Io non sono ancora riuscita ad esprimere il mio potenziale in superG e mi piacerebbe riuscire a farlo già da domani”.

“Sicuramente sono contenta di essere al Nord che in questo periodo è proprio affascinante – ha invece detto Federica Brignone -. Oggi ho fatto ben quello che avevo fatto male ieri e sono andata peggio nei tratti che avevo fatto bene. Quindi c’è da rimettere un po’ insieme i pezzi. Il superG sarà molto veloce e bisognerà attaccare e lavorare bene la pista perché è piena di salti e di dossi e più si rimane attaccati al terreno più si fa velocità Sarà da interpretare bene da subito”.

“La discesa è un po’ diversa dalle ultime che abbiamo fatto – ha aggiunto Elena Curtoni -. Bisognerà trovare il compromesso fra lasciar correre gli e tirare bene i curvoni. Cosa che bisognerà fare anche nei superG, che di sicuro saranno molto veloci”.