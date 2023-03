F1 Gp Bahrain 2023, Hamilton: “Peggio dell’anno scorso, divario con i primi è grande”

Lewis Hamilton lancia l’allarme in casa Mercedes dopo la prima giornata di libere del Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del Mondiale 2023 di Formula 1. Il sette volte campione del mondo ha lottato con evidenti problemi di trazione e a fine giornata accusa un ritardo di sei decimi dall’Aston Martin di Alonso a parità di mescola utilizzata. Sono però le parole di Hamilton a fare rumore: “Siamo sulla strada sbagliata, più indietro rispetto all’anno scorso – afferma il britannico – L’anno scorso abbiamo avuto un bel progresso durante la stagione, ma il divario a inizio campionato non era così ampio. In questo momento il divario con chi ci precede è davvero grande.”