F1 GP Bahrain 2023, Hamilton: “Mi aspettavo peggio da queste qualifiche”

“Mi aspettavo peggio da queste qualifiche”. Con queste parole il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, è intervenuto dopo il settimo posto nelle qualifiche del GP del Bahrain. “Non siamo in lotta per la vittoria ma neanche gli ultimi e questo è positivo – ha detto -. La Mercedes con un miglior passo gara? Nei test non lo abbiamo avuto, domani lo scopriremo. Speriamo di lottare con Aston Martin e Ferrari domani”.