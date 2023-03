Monza-Empoli 2-1, Zanetti: “Secondo tempo dominato, risultato che non rispecchia la partita”

“Normale che ci sia rammarico perché il primo tempo è stato equilibrato e nel secondo tempo abbiamo dominato noi: diciamo che il risultato non rispecchia la partita. Abbiamo preso gol su palla inattiva nel nostro momento migliore.” Queste le dichiarazioni di Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Monza.

Il tecnico guarda il bicchiere mezzo pieno: “Sono contento per la prestazione dei ragazzi perché non era facile fare una buona prova a Monza contro una squadra che ha messo in difficoltà tutti. Abbiamo giocato come sempre contro una squadra forte e il nostro portiere ha fatto poche parate. Non dobbiamo perdere la consapevolezza nelle cose buone che facciamo”.

“Satriano? Sono contento per lui, è un ragazzo che incarna perfettamente lo spirito che voglio: gli mancano i gol, ma oggi l’ha fatto. Per vincere le partite servono i gol anche dei nostri attaccanti. Vicario? Non so se sarà a disposizione contro l’Udinese, ha preso una botta al costato e non riusciva a buttarsi bene. L’Udinese è forte e sarà difficile, ma dobbiamo fare di tutto per centrare il risultato”, ha concluso Zanetti.