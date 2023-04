F1 GP Azerbaijan Baku 2023, Leclerc: “Il feeling migliora, ma Red Bull di un’altra categoria”

“La Red Bull è di un’altra categoria quando si parla di gara. Hanno molto più passo di noi, hanno trovato qualcosa che con il team ancora cerchiamo. Stiamo lavorando per trovare maggiori prestazioni, perlomeno in gara. Il feeling con la macchina è certamente migliore, ma quando vedi questo gap non sai esattamente quanto sei vicino a Verstappen e Perez”. Queste le parole di Charles Leclerc, al primo podio stagionale dopo il terzo posto nel GP dell’Azerbaijan. “Alonso? Sapevo che mi avrebbe messo in difficoltà fino alla fine – ha aggiunto il monegasco – È rimasto vicino a me, ma per fortuna sono riuscito a tenere botta”.