Diffidati Cremonese-Verona: i gialloblù a rischio squalifica in vista dell’Inter

I diffidati di Cremonese-Verona, ecco chi sono i gialloblù a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro l’Inter. Gli emiliani affronteranno i veronesi in una partita di fondamentale importanza per cercare di scappare dalla zona retrocessione. Zaffaroni dovrà anche gestire una situazione non buona con i cartellini. Saranno 2 i diffidati che salterebbero la gara con l’Inter in caso di un cartellino giallo: Duda e l’infortunato Henry, che non sarà della gara. Sarà squalificato invece Faraoni, che tornerà direttamente contro i nerazzurri.