F1 GP Azerbaigian Baku 2023, Vasseur: “Fiducia per domani, dobbiamo migliorare gestione gomme”

“C’è fiducia per domani, partiamo dalla pole position e la macchina è migliorata rispetto al Bahrain. Sappiamo che in gara la Red Bull sono in vantaggio nella velocità di punta, che è cruciale a Baku. Però avremo una strategia diversa domani, saremo in lotta e questa è una cosa importante”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, a Sky Sport dopo la Sprint Race in Azerbaigian in cui si sono visti miglioramenti in casa Cavallino, col secondo posto di Leclerc in particolare: “Dobbiamo migliorare nella gestione delle gomme, soprattutto nei primi giri. Oggi abbiamo spinto di più all’inizio per tenere il passo di Perez, quindi dobbiamo capire dove dobbiamo migliorare entro domani. Sarà una gara con una temperatura diversa e con mescole diverse, il degrado molto spesso può danneggiarti quando sei dietro mentre se hai pista libera può andare meglio. Baku, anche per la velocità di punta non è una pista a noi favorevole, ma ci proveremo”.